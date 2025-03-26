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اشتباك ورد على استفزاز رافينيا.. ماذا حدث في فوز الأرجنتين على البرازيل برباعية؟

10:58 ص الأربعاء 26 مارس 2025
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    الأرجنتين والبرازيل
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    جوليان ألفاريز من مباراة الأرجنتين والبرازيل
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    فينيسيوس جونيور من مباراة الأرجنيتن والبرازيل
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    مباراة الأرجنتين والبرازيل
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    مباراة الأرجنتين والبرازيل 1
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كتبت-هند عواد:

حقق منتخب الأرجنتين فوزا كبيرا على نظيره البرازيلي، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم في إطار منافسات الجولة الـ14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وشهدت المباراة اشتباكات بين رافينيا لاعب منتخب البرازيل ونادي برشلونة، مع لاعبي الأرجنتين، خاصة بعد تصريحاته التي سبقت المباراة.

وتوعد رافينيا منتخب الأرجنتين قبل المباراة، وقال في تصريحات عبر بودكاست مع روماريو لاعب منتخب البرازيل السابق: "سنهزم الأرجنتين بلا شك، داخل الملعب وخارجه، إن اضطررنا لذلك، اللعنة عليهم، سأسجل هدفا في شباكهم أيضًا".

وافتتح جوليان ألفاريز التسجيل مبكرا لصالح منتخب الأرجنتين، في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف إينزو فرنانديز الثاني في الدقيقة الثانية عشر، وقلص منتخب البرازيل الفارق في الدقيقة 26، عندما سجل ماتيوس كونيا هدفا، إلا أنه لم يمر كثيرا وسجل ماك اليستير الهدف الثالث وأضاف سيميوني الرابع.

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الأرجنتين والبرازيل فوز الأرجنتين رافينيا
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