فوز مصر وفلسطين.. نتائج مباريات يوم الثلاثاء 25 مارس

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات الدولية أمس الثلاثاء، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

وفاز منتخب مصر على نظيره سيراليون بهدف دون رد في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بينما حسم التعادل مباراة السعودية أمام منتخب اليابان في تصفيات آسيا لكأس العالم.

نتائج مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم

بوتسوانا ضد الصومال- (2-0)

أوغندا ضد غينيا - (1-0)

بنين ضد جنوب أفريقيا - (0-2)

نيجيريا ضد زيمبابوي - (1-1)

رواندا ضد ليسوتو - (1-1)

أنجولا ضد الرأس الأخضر - (1-2)

بوروندي ضد سيشيل - (5-0)

مصر ضد سيراليون - (1-0)

السودان ضد جنوب السودان - (1-1)

الكاميرون ضد ليبيا - (3-1)

الجزائر ضد موزمبيق - (5-1)

جزر القمر ضد تشاد - (1-0)

موريتانيا ضد الكونغو الديمقراطية - (0-2)

السنغال ضد توجو - (2-0)

المغرب ضد تنزانيا - (2-0)

نتائج مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم

اليابان ضد السعودية - (0-0)

كوريا الجنوبية ضد الأردن - (1-1)

الصين ضد أستراليا - (0-2)

قرغيستان ضد قطر - (3-1)

إندونيسيا ضد البحرين - (1-0)

إيران ضد أوزبكستان - (2-2)

فلسطين ضد العراق - (2-1)

كوريا الشمالية ضد الإمارات - (1-2)

الكويت ضد عمان - (0-1)

نتائج مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم

مولدوفا ضد استونيا - (2-3)

مونتينيغرو ضد جزر الفارو - (1-0)

جبل طارق ضد جمهورية التشيك - (0-4)

مقدونيا الشمالية ضد ويلز - (1-1)

ليختنشتاين ضد كازاخستان - (0-2)