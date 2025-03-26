مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

1 0
02:00

البرازيل

دوري القسم الثاني-أ

الداخلية

- -
21:30

وادي دجلة

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

كولومبيا

1 0
02:00

باراجواي

جميع المباريات

إعلان

فوز مصر وفلسطين.. نتائج مباريات يوم الثلاثاء 25 مارس

01:21 ص الأربعاء 26 مارس 2025

كأس العالم 2026

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات الدولية أمس الثلاثاء، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

وفاز منتخب مصر على نظيره سيراليون بهدف دون رد في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بينما حسم التعادل مباراة السعودية أمام منتخب اليابان في تصفيات آسيا لكأس العالم.

نتائج مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم

بوتسوانا ضد الصومال- (2-0)

أوغندا ضد غينيا - (1-0)

بنين ضد جنوب أفريقيا - (0-2)

نيجيريا ضد زيمبابوي - (1-1)

رواندا ضد ليسوتو - (1-1)

أنجولا ضد الرأس الأخضر - (1-2)

بوروندي ضد سيشيل - (5-0)

مصر ضد سيراليون - (1-0)

السودان ضد جنوب السودان - (1-1)

الكاميرون ضد ليبيا - (3-1)

الجزائر ضد موزمبيق - (5-1)

جزر القمر ضد تشاد - (1-0)

موريتانيا ضد الكونغو الديمقراطية - (0-2)

السنغال ضد توجو - (2-0)

المغرب ضد تنزانيا - (2-0)

نتائج مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم

اليابان ضد السعودية - (0-0)

كوريا الجنوبية ضد الأردن - (1-1)

الصين ضد أستراليا - (0-2)

قرغيستان ضد قطر - (3-1)

إندونيسيا ضد البحرين - (1-0)

إيران ضد أوزبكستان - (2-2)

فلسطين ضد العراق - (2-1)

كوريا الشمالية ضد الإمارات - (1-2)

الكويت ضد عمان - (0-1)

نتائج مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم

مولدوفا ضد استونيا - (2-3)

مونتينيغرو ضد جزر الفارو - (1-0)

جبل طارق ضد جمهورية التشيك - (0-4)

مقدونيا الشمالية ضد ويلز - (1-1)

ليختنشتاين ضد كازاخستان - (0-2)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تصفيات كأس العالم منتخب مصر مصر ضد سيراليون فلسطين السعودية اليابان كأس العالم نتائج مباريات اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية