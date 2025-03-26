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ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026؟

05:33 ص الأربعاء 26 مارس 2025

منتخب مصر

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كتب - محمد القرش:

حقق المنتخب المصري فوزا مهما على نظيره السيراليوني بهدف دون رد، ضمن مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وتقدم الفراعنة خطة نحو مونديال 2026 بعد الوصول للنقطة 16 متصدرا المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن الوصيف بوركينا فاسو.

ويتبقى لمنتخب مصر 4 مباريات ضد كل من، إثيوبيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وغينيا بيساو.

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم؟

ويحتاج الفراعنة للفوز في 3 مباريات وحصد 9 نقاط من أصل 12 لضمان التأهل إلى كأس العالم، دون النظر إلى مواجهات الخصم.

وحال التعادل مع إثيوبيا في المباراة المقبلة وفوز بوركينا يصبح الفارق 3 نقاط فقط، سيحتاج حينها الفراعنة الفوز على بوركينا في المباراة التالية ليوسع الفارق إلى 6 نقاط ويضمن التأهل بفارق الأهداف.

خسارة المنتخب المصري أمام أثيوبيا ستضعهم أمام خيار الفوز بباقي المباريات دون النظر إلى نتائج الخصم، أو الخسارة وتعادل مباراة واحدة مع الحفاظ على التفوق من حيث فارق الأهداف.

جدول ترتيب مجموعة مصر بعد 6 مباريات

1. مصر (16 نقطة)

2. بوركينا فاسو (11 نقطة)

3. سيراليون (8 نقاط)

4. إثيوبيا (6 نقاط)

5. غينيا بيساو (6 نقاط)

6. جيبوتي (نقطة)

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