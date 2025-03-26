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أول تعليق من حسام حسن على لقطة خروج مصطفى محمد

12:33 ص الأربعاء 26 مارس 2025
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    حزن وغضب مصطفى محمد بعد تبديله في مباراة مصر وسيراليون (4)
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    حزن وغضب مصطفى محمد بعد تبديله في مباراة مصر وسيراليون (2)
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    حسام حسن مدرب منتخب مصر
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كتب - محمد القرش:

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني على لقطة مصطفى محمد أثناء مغادرته أرض ملعب مباراة سيراليون.

وقال حسام في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لم أشاهد لقطة خروج مصطفى محمد حتى الآن، لكنه لاعب دولي ومحترف".

وأضاف: "حال رأيت إنه خرج عن النص، سيتم التعامل معه فورا".

وغادر مصطفى محمد مباراة سيراليون في الدقيقة 57 وشارك حمدي فتحي بدلا منه، بعد مشاركته في التشكيل الأساسي للفراعنة.

يُذكر ان المنتخب المصري حقق فوزا مهما على نظيره السيراليوني بهدف دون رد، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

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