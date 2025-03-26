حسام حسن يكشف سبب استبعاد إمام عاشور من منتخب مصر

كتب - محمد القرش:

كشف المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، السبب الحقيقي وراء استبعاد إمام عاشور من قائمة الفراعنة لمباراتي إثيوبيا وسيراليون.

وقال حسام في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "استبعاد إمام عاشور قرار انضباطي وعودته مرهونة بالاعتذار للشعب المصري".

وأضاف: "الأخطاء التي ارتكبها إمام لا تغتفر، حيث تمارض مرتين، وامسك بقدمه مدعيا الإصابة في التدريبات دون سبب، وبعدها بيومين شارك مع فريقه".

وفاز الفراعنة على منتخب سيراليون بهدف دون رد، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

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