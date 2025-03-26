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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

12:22 ص الأربعاء 26 مارس 2025

مواعيد مباريات اليوم

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية والمليئة بالندية في مختلف البطولات الدولية والمحلية اليوم الأربعاء.

ويلاقي منتخب البرازيل نظيره الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، ويواجه فريق وادي دجلة منافسه الداخلية في دوري المحترفين المصري.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم

الأرجنتين ضد البرازيل - 2:00 صباحا - SSC 1

كولومبيا ضد باراغواي - 2:00 صباحا - SSC اكسترا 1

فنزويلا ضد بيرو - 2:00 صباحا - SSC اكسترا 2

تشيلي ضد الإكوادور - 2:00 صباحا - SSC 3

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري

الداخلية ضد وادي دجلة - 9:30 مساء

الترسانة ضد لافيينا - 9:30 مساء

القناة ضد طنطا - 9:30 مساء

المصرية للاتصالات ضد المنصورة - 9:30 مساء

كهرباء الأسماعيلية ضد أبو قير للأسمدة - 9:30 مساء

بلدية المحلة ضد ديروط - 9:30 مساء

المقاولون العرب ضد منتخب السويس - 9:30 مساء

سبورتينج ضد راية الرياضي - 9:30 مساء

السكة الحديد ضد بروكسي - 9:30 مساء

بترول أسيوط ضد أسوان - 9:30 مساء

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