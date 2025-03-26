"نيجيري".. إبراهيم حسن يعلق على استبعاد إمام عاشور من منتخب مصر

كتب - محمد القرش:

علق مدير منتخب مصر، حسام حسن، على استعباد إمام عاشور من القائمة النهائية للفراعنة لمباراتي إثيوبيا وسيراليون.

وقال إبراهيم في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة سيراليون عندما تم سؤاله عن سبب الاستبعاد: إمام عاشور قال إنه نيجيري خلاص".

وفاز الفراعنة على منتخب سيراليون بهدف دون رد، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف.

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