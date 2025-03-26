لاعبو سيراليون يتسابقون لالتقاط الصور التذكارية مع محمد صلاح (صور)

كتب - محمد القرش:

حقق المنتخب المصري الفوز على نظيره السيراليوني بهدف دون رد، في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وبعد المباراة مباشرة، تسابق لاعبو المنتخب السيراليوني لالتقاط الصور التذكارية مع محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.

وفي نفس السياق، عزز الفراعنة صدارتهم لجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف.

جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر

1. مصر (16 نقطة)

2. بوركينا فاسو (11 نقطة)

3. سيراليون (8 نقاط)

4. إثيوبيا (6 نقاط)

5. غينيا بيساو (6 نقاط)

6. جيبوتي (نقطة)

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