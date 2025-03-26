مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

المقاولون العرب

- -
21:30

منتخب السويس

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

كولومبيا

1 0
02:00

باراجواي

دوري القسم الثاني-أ

الداخلية

- -
21:30

وادي دجلة

جميع المباريات

إعلان

لاعبو سيراليون يتسابقون لالتقاط الصور التذكارية مع محمد صلاح (صور)

12:02 ص الأربعاء 26 مارس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    لاعبو سيراليون يلتقطون الصور التذكارية مع صلاح (4)
  • عرض 7 صورة
    لاعبو سيراليون يلتقطون الصور التذكارية مع صلاح (3)
  • عرض 7 صورة
    لاعبو سيراليون يلتقطون الصور التذكارية مع صلاح (2)
  • عرض 7 صورة
    لاعبو سيراليون يلتقطون الصور التذكارية مع صلاح (1)
  • عرض 7 صورة
    لاعبو سيراليون يلتقطون الصور التذكارية مع صلاح (5)
  • عرض 7 صورة
    لاعبو سيراليون يلتقطون الصور التذكارية مع صلاح (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

حقق المنتخب المصري الفوز على نظيره السيراليوني بهدف دون رد، في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وبعد المباراة مباشرة، تسابق لاعبو المنتخب السيراليوني لالتقاط الصور التذكارية مع محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.

وفي نفس السياق، عزز الفراعنة صدارتهم لجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف.

جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر

1. مصر (16 نقطة)

2. بوركينا فاسو (11 نقطة)

3. سيراليون (8 نقاط)

4. إثيوبيا (6 نقاط)

5. غينيا بيساو (6 نقاط)

6. جيبوتي (نقطة)

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد الفوز على سيراليون

غضب وحزن مصطفى محمد بعد مغادرة مباراة سيراليون (صور)

"عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ".. الخطيب يرد على رسالة تصالح مرتضى منصور

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح صلاح منتخب مصر مصر ضد سيراليون نتيجه مباراة مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية