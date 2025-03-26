"توهج زيزو".. هدافو منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن

كتبت-هند عواد:

يواصل أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر توهجه مع الفراعنة بقيادة العميد حسام حسن، بافتتاح التسجيل في شباك سيراليون.

وسجل زيزو الهدف الثاني على التوالي مع منتخب مصر في شباك سيراليون، بعدما أحرز هدفا ضد إثيوبيا، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويعتبر زيزو عاشر لاعب يسجل لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، فيما يتصدر محمود حسن تريزيجيه قائمة هدافي الفراعنة ضد العميد.

وجاءت قائمة هدافي منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن كالآتي:

محمود حسن تريزيجيه - 6 أهداف

محمد صلاح - 4 أهداف

أحمد سيد زيزو – هدفان

رامي ربيعة - هدفان

إبراهيم عادل - هدفان

مصطفى محمد – هدف

مصطفى فتحي – هدف

عمر مرموش – هدف واحد

محمد عبد المنعم – هدف

طاهر محمد طاهر – هدف

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026