"عقبال الانتصار الأكبر".. شوبير يعلق على فوز منتخب فلسطين أمام العراق

كتب - محمد عبد السلام:

وجه الإعلامي المصري، أحمد شوبير، رسالة تهنئة لمنتخب فلسطين بعد الفوز على العراق بثنائية مقابل هدف في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ونشر أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "X" قائلا: "كل التحيه لمنتخب فلسطين منتخب الفدائيين".

وأضاف: "مشفتش في حياتي فريق بيمر بكل الظروف دي ويقدر يعمل كده فوز على منتخب كبير بحجم المنتخب العراقي مبروك لكل الشعب الفلسطينى".

واختتم شوبير رسالته: "عقبال الانتصار الأكبر بإذن الله".