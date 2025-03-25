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منتخب مصر للشباب يقسو على الإمارات بخماسية وديا

11:35 م الثلاثاء 25 مارس 2025

منتخب مصر يحتل وصافة بطولة شمال إفريقيا للشباب (1)

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فاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة لكرة القدم على منتخب الإمارات الأولمبي 5 - 1 فى ختام تجاربه الودية الدولية التى أقامها فى الدوحة مع المنتخبات الأولمبية لدول قطر والإمارات وكرواتيا

وانتهى الشوط الأول بتقدم الإمارات بهدف، وفي الشوط الثاني انتفض شباب منتخب مصر وفرضوا سيطرتهم تماما على مجريات اللعب.

ونجح كاباكا في تلقي بينية من عبد الناصر وسددها محرزا هدف التعادل؛ وعزز محمد سمير النتيجة بهدف ثان وبعدها تلقى محمد عبد الله بينية من كاباكا محرزا الهدف الثالث ثم أضاف الهدف الرابع لمصر والثاني له من تمريرة قبل أن يحرز مؤمن شريف الهدف الخامس من تسديدة قوية.

شارك في المباراة محمد أشرف مرازيق بدلا من محمد عبد الناصر وسيف عصام بدلا من كاباكا ومحمد جمال بدلا من احمد عابدين.

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