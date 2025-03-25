موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد الفوز على سيراليون

كتب - محمد عبد السلام:

فاز منتخب مصر على نظيره سيراليون بهدف دون رد، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب مصر نظيره إثيوبيا يوم الأثنين الموافق 1 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وسبق أن واجه الفراعنة منتخب إثيوبيا في الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم، وفاز منتخب مصر بهدفين دون مقابل على ملعب العربي الزاولي في المغرب.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة بعد الفوز على سيراليون، بينما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الرابع برصيد 6 نقاط بعد الفوز على منتخب جيبوتي أمس.