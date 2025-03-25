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الهلال السوداني يحدد موعد وصوله للقاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي

11:16 م الثلاثاء 25 مارس 2025

الهلال السوداني

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كتب - محمد عبد السلام:
أعلن فريق الهلال السوداني اليوم الثلاثاء 25 مارس، موعد تحرك الفريق الأول لكرة القدم من تونس إلى القاهرة لمواجهة نادي الأهلي.
ويلاقي الأهلي نظيره الهلال السوداني يوم الثلاثاء 1 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.
و كشف الهلال السوداني عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بأن بعثة الفريق الأول لكرة القدم ستتوجه إلى القاهرة صباح غدٍ الأربعاء قادمة من تونس، استعدادًا لمواجهة نادي الأهلي.
ومن سيفوز في مجموع المباراتين سوف يواجه الفائز من مباراة صن داونز والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام يوم 18 أبريل.

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الهلال السوداني الأهلي المصري دوري أبطال أفريقيا
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