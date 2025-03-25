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ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على سيراليون

10:57 م الثلاثاء 25 مارس 2025
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كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات الجولة السادسة من المجموعة الأولى، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر على نظيره سيراليون بهدف دون رد على ملعب استاد القاهرة الدولي، يعزز صدارته للمجموعة الأولى.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

1. مصر (16 نقطة)

2. بوركينا فاسو (11 نقطة)

3. سيراليون (8 نقاط)

4. إثيوبيا (6 نقاط)

5. غينيا بيساو (6 نقاط)

6. جيبوتي (نقطة)

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