هدف وسام أبو علي مع منتخب فلسطين في مرمى العراق (فيديو)
كتب - محمد عبد السلام:
حقق منتخب فلسطين الفوز على منتخب العراق اليوم الثلاثاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة 8 من تصفيات آسيا لكأس العالم.
وأحرز نجم النادي الأهلي، وسام أبو علي، هدف التعادل في الدقيقة 88 قبل أن يضيف اللاعب عميد محاجنة هدف الفوز للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 90+7.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء لوسام أبو علي عقب تسجيل الهدف مباشرة، بسبب خلع القميص أثناء الاحتفال.
وبهذا الفوز، رفع منتخب فلسطين رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الخامس، بينما توقف منتخب العراق عند 12 نقطة ليبقى في المركز الثالث.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— Saeed ALHejaili (@saeed3373) March 25, 2025
وسام ابو علي يسجل هدف التعادل لصالح منتخب فلسطين في شباك العراق في تصفيات كأس العالم..
😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱#فلسطين_العراق
pic.twitter.com/BANpqpyPeI
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