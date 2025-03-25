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هدف وسام أبو علي مع منتخب فلسطين في مرمى العراق (فيديو)

10:50 م الثلاثاء 25 مارس 2025

خلال مباراة فلسطين والعراق

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كتب - محمد عبد السلام:

حقق منتخب فلسطين الفوز على منتخب العراق اليوم الثلاثاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة 8 من تصفيات آسيا لكأس العالم.

وأحرز نجم النادي الأهلي، وسام أبو علي، هدف التعادل في الدقيقة 88 قبل أن يضيف اللاعب عميد محاجنة هدف الفوز للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 90+7.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء لوسام أبو علي عقب تسجيل الهدف مباشرة، بسبب خلع القميص أثناء الاحتفال.

وبهذا الفوز، رفع منتخب فلسطين رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الخامس، بينما توقف منتخب العراق عند 12 نقطة ليبقى في المركز الثالث.

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هدف وسام أبو علي في العراق وسام أبو علي منتخب فلسطين يفوز على العراق منتخب فلسطين تصفيات آسيا لكأس العالم
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