هدف وسام أبو علي مع منتخب فلسطين في مرمى العراق (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

حقق منتخب فلسطين الفوز على منتخب العراق اليوم الثلاثاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة 8 من تصفيات آسيا لكأس العالم.

وأحرز نجم النادي الأهلي، وسام أبو علي، هدف التعادل في الدقيقة 88 قبل أن يضيف اللاعب عميد محاجنة هدف الفوز للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 90+7.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء لوسام أبو علي عقب تسجيل الهدف مباشرة، بسبب خلع القميص أثناء الاحتفال.

وبهذا الفوز، رفع منتخب فلسطين رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الخامس، بينما توقف منتخب العراق عند 12 نقطة ليبقى في المركز الثالث.