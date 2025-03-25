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غضب وحزن مصطفى محمد بعد مغادرة مباراة سيراليون (صور)

10:47 م الثلاثاء 25 مارس 2025
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    حزن وغضب مصطفى محمد بعد تبديله في مباراة مصر وسيراليون (3)
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    حزن وغضب مصطفى محمد بعد تبديله في مباراة مصر وسيراليون (4)
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    حزن وغضب مصطفى محمد بعد تبديله في مباراة مصر وسيراليون (1)
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كتب - محمد القرش:

غادر لاعب نانت الفرنسي، مصطفى محمد، مباراة منتخب مصر وسيراليون في الدقيقة 57 من مباراة الجولة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وظهرت علامات الحزن والغضب على مصطفى محمد بعد مغادرته أرض الملعب وجلوسه على دكة بدلاء الفراعنة.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الاولى برصيد 16 نقطة، بينما يحتل سيراليون المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

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