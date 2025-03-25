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بقيادة وسام أبوعلى.. منتخب فلسطين يفوز على العراق في تصفيات كأس العالم

10:36 م الثلاثاء 25 مارس 2025

منتخب فلسطين

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كتب - محمد عبد السلام:

حقق منتخب فلسطين الفوز على نظيره منتخب العراق اليوم الثلاثاء 25 مارس، ضمن مواجهات الجولة الثامنة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وانتهت المباراة بفوز فلسطين على العراق بهدفين مقابل هدف على ملعب عمان الدولي بالأردن.

سجل أيمن حسن هدف تقدم العراق في الدقيقة 34، وسجل نجم نادي الأهلي وسام أبوعلي هدف التعادل في الدقيقة 88، وأحرز عميد محاجنة هدف فوز فلسطين في الدقيقة 7+90.

وبهذا الفوز رفع منتخب فلسطين رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الخامس، بينما توقف منتخب العراق عند 12 نقطة محتلا المركز الثالث.

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منتخب فلسطين منتخب فلسطين يفوز على العراق تصفيات كأس العالم 2025 وسام أبوعلى
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