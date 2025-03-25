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تصل لخصم 3 نقاط.. جنوب إفريقيا في مأزق بسبب خطأ في مباراة ليسوتو

10:29 م الثلاثاء 25 مارس 2025

منتخب جنوب أفريقيا

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كتب - محمد القرِش:

وقع المنتخب الوطني لجنوب إفريقيا في مأزق بعد حدوث خطأ إداري في مباراة ليسوتو، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأعلن اتحاد ليسوتو لكرة القدم تقديم شكوى رسمية ضد منتخب جنوب أفريقيا بسبب إشراك لاعب موقوف "تيبوهو موكوينا" في مباراة الجولة الخامسة.

شكوى ليسوتو ضد منتخب جنوب إفريقيا

وأوضح الأمين العام لاتحاد ليسوتو لكرة القدم،موخوسي موهابي، في بيان رسمي: "نملك الحق الكامل في المطالبة بالنقاط الثلاث.. لقد تم إعلامنا بإنذارات موكوينا، واستفسرنا رسميًا من كاف وفيفا".

وأضاف: "سمعت أن نيجيريا ترغب في الاحتجاج أيضًا، وهذا من حقها، لأن النتيجة أضرت بنا جميعًا.. والقانون هو القانون، وكان على منتخب جنوب أفريقيا أن يكون على دراية بموقف موكوينا، لذا نريد النقاط".

ووفقا للتقارير الصحفية، فإن الاتحاد الجنوب إفريقي كان من المفترض أن يُبلغ مدرب المنتخب بأن اللاعب ليس له الحق في المشاركة وهو لم يحدث، مما يستدعي خصم 3 نقاط.

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