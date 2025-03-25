الثاني على التوالي.. زيزو يصل إلى هدفه الرابع مع منتخب مصر

كتبت-هند عواد:

افتتح أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر، التسجيل لصالح الفراعنة في شباك سيراليون، في المباراة التي تجمعهما حاليا، في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويواصل أحمد السيد زيزو تألقه مع منتخب مصر، بتسجيل الهدف الثاني على التوالي بقميص الفراعنة، في التصفيات، بعد أحرز هدفا في المباراة الماضية ضد إثيوبيا.

ورفع زيزو رصيد أهدافه مع منتخب مصر إلى 4 أهداف، خلال 47 مباراة خاضها بقميص الفراعنة، وفي المجمل ساهم في 7 أهداف (سجل 4 وصنع 3).

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026