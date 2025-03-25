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زيزو يسجل هدف تقدم مصر على سيراليون (فيديو)

10:16 م الثلاثاء 25 مارس 2025

زيزو

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كتب - محمد القرش:

سجل لاعب منتخب مصر، أحمد مصطفى زيزو، هدف التقدم على سيراليون في المواجهة الجارية الآن، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي الدقيقة 45+2 تلقى أحمد مصطفى زيزو تمريرة ساحرة من محمود حسن تريزيجيه، ليضعها على يمين حارس مرمى سيراليون ويضع الفراعنة في المقدمة.

ويعد هذا هو الهدف الرابع للاعب الزمالك، زيزو، مع المنتخب الأول المصري عبر تاريخه.

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