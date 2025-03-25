زيزو يسجل هدف تقدم مصر على سيراليون (فيديو)

كتب - محمد القرش:

سجل لاعب منتخب مصر، أحمد مصطفى زيزو، هدف التقدم على سيراليون في المواجهة الجارية الآن، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي الدقيقة 45+2 تلقى أحمد مصطفى زيزو تمريرة ساحرة من محمود حسن تريزيجيه، ليضعها على يمين حارس مرمى سيراليون ويضع الفراعنة في المقدمة.

ويعد هذا هو الهدف الرابع للاعب الزمالك، زيزو، مع المنتخب الأول المصري عبر تاريخه.

اقرأ أيضًا:

إصابة قوية لوسام أبو علي في الرأس بمباراة فلسطين والعراق (صور)

"لم يكن يومًا مقصدي الإساءة".. مرتضى منصور يعلن تصالحه مع محمود الخطيب

6 منتخبات تضمن المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026