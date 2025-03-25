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منتخب مصر يتقدم بهدف على سيراليون في الشوط الأول

10:13 م الثلاثاء 25 مارس 2025

زيزو خلال مباراة مصر وسيراليون

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كتب - محمد عبد السلام:

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره سيراليون التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

وتقدم منتخب مصر على نظيره منتخب سيراليون بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي.

وسجل هدف التقدم للمنتخب المصري، أحمد سيد زيزو بعد تمريرة من محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 2+45.

ومع استمرار تقدم منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، بينما يتوقف منتخب سيراليون عند 8 نقاط ليحتل المركز الثالث.

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منتخب مصر سيراليون زيزو
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