إصابة قوية لوسام أبو علي في الرأس بمباراة فلسطين والعراق (صور)

كتب - محمد القرِش:

شهدت مباراة فلسطين والعراق الجارية الآن ضمن مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، إصابة قوية لوسام أبو علي.

وسقط لاعب النادي الأهلي، وسام أبو علي، على أرضية ملعب ستاد عمان الدولي في الدقيقة 10، بعد تدخل قوي مع لاعب العراق مما أدى إلى إصابة قوية في الرأس.

ويتقدم منتخب العراق على منافسه الفلسطيني بهدف دون رد، سجله أيمن حسين في الدقيقة 34 من زمن شوط المباراة الأول.

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