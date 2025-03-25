6 منتخبات تضمن المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026

كتب - محمد القرش:

أسفرت التصفيات القارية الجارية والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 عن سادس المتأهلين.

وتعادل منتخب إيران مع نظيره الأوزبكستاني اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، ليصل إيران للنقطة رقم 20 قبل نهاية التصفيات بمباراتين ويضمن المشاركة في كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب نيوزيلاندا إلى نهائيات المونديال اليوم الاثنين، بعد الفوز على كاليدونيا الجديدة بثلاثية دون رد، في نهائي تصفيات كأس العالم أوقيانوسيا.

وضمن المنتخب الياباني تأهله بعد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 19 نقطة بعد خوض 7 مباريات من 10 لقاءات.

وتأهلت منتخبات المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر إلى كأس العالم بصفتها الدول المضيفة للبطولة.

وتقام منافسات المونديال بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى، حيث يتم توزيعها على النحو التالي:

قارة أوروبا - 19 مقعدا

قارة أفريقيا - 9 مقاعد

قارة آسيا - 8 مقاعد

قارة أمريكا الجنوبية - 6 مقاعد

قارة أمريكا الشمالية - 6 مقاعد

قارة أوقيانوسيا - مقعد واحد

الملحق العالمي - مقعدين