منتخب قطر يخسر من قيرغيزستان في تصفيات آسيا لكأس العالم

كتب - محمد عبد السلام:

تلقى منتخب قطر هزيمة من نظيره منتخب قيرغيزستان اليوم الثلاثاء 25 مارس، بنتيجة ثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب سبارتاك في قيرغيزستان.

أهداف مباراة قطر وقيرغيزستان:

سجل أهداف قيرغيزستان كل من فاليري كيشين في الدقيقة 45+1، وألكسندر ميششينكو في الدقيقة 82، وأليماردون شوكوروف في الدقيقة 90+3.

وأحرز هدف منتخب قطر الوحيد اللاعب لوكاس مينديز في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

ترتيب مجموعة قطر في تصفيات آسيا لكأس العالم:

وبهذا الفوز، رفع منتخب قيرغيزستان رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الخامس، بينما توقف منتخب قطر عند 10 نقاط ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى.