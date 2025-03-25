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منتخب مصر يواصل سلسلة "اللا هزيمة" في تصفيات كأس العالم

08:02 م الثلاثاء 25 مارس 2025
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    منتخب مصر (3)
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    محمد صلاح (2)
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    مصر ضد سيراليون
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    منتخب مصر (2)
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    حسام وإبراهيم حسن
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    محمد صلاح (1)
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    مصر ضد سيراليون
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    حكم المباراة يحذر حارس منتخب سيراليون
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    محمد صلاح
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    مصطفى محمد
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    مصر ضد سيراليون
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متابعة - محمد القرش:

عزز منتخب مصر صدارته للمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، بعد الفوز على سيراليون بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة سيراليون

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمود تريزيجيه - زيزو.

خط الهجوم : عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي.

دكة بدلاء منتخب مصر

محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل.

ملخص مباراة مصر وسيراليون

بداية المباراة

تسديدة من تريزيجيه علت العارضة في الدقيقة 5

عرضة من زيزو يمسك بها حارس منتخب سيراليون في الدقيقة 7

تسديدة خطيرة من محمد صلاح علت العارضة في الدقيقة 15

مرور 20 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

تسديدة قوية من مرموش بعد تمريرة من صلاح لكن خارج المرمى في الدقيقة 32

أحمد مصطفى زيزو يسجل هدف تقدم مصر على سيراليون في الدقيقة 45+3

انتهاء الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

مروان عطية يسدد كرة صاروخية تصطدم في القائم الأيسر في الدقيقة 47

نزول حمدي فتحي بدلا من مصطفى محمد في الدقيقة 56

نزول محمد شحاته بدلا من زيزو في الدقيقة 72

نزول مصطفى فتحي بدلا من عمر مرموش في الدقيقة 90+3

انتهاء المباراة بفوز منتخب مصر بهدف نظيف على سيراليون

ولم يتعرض المنتخب المصري للهزيمة منذ بداية التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالن 2026.

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