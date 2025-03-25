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ترتيب مجموعة مصر قبل مباراة سيراليون

06:07 م الثلاثاء 25 مارس 2025
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كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب الأول لكرة القدم لمواجهة سيراليون في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة مصر قبل مباراة سيراليون

ويدخل منتخب مصر مباراة سيراليون بقيادة حسام حسن المدير الفني للفراعنة، متصدرا للمجموعة الأولى التي تضم كل من، مصر، بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، إثيوبيا، غينيا بيساو، جيبوتي.

وجاء ترتيب المجموعة كالآتي:

مصر، 13 نقطة

بوركينا فاسو، 11 نقطة

سيراليون 8 نقاط

إثيوبيا، 6 نقاط

غينيا بيساو، 6 نقاط

جيبوتي، نقطة

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

https://www.masrawy.com/ sports/sports_news/details/ 2025/3/25/2760254

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