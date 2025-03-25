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"مقابل مبلغ ضخم ورفض التجديد".. نجم ليفربول على رادار ريال مدريد

05:52 م الثلاثاء 25 مارس 2025
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    ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح
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    أرنولد الكسندر
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    ألكسندر أرنولد
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    أرنولد وصلاح وفان دايك
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    أرنولد الكسندر 2
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كتبت-هند عواد:

بات الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد لاعب ليفربول، قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، مع انتهاء عقده مع الريدز.

وذكرت إذاعة Talk Sport ، أن ترينت يقترب من التوقيع إلى ريال مدريد لمدة 5 سنوات، مقابل مبلغ مالي أكثر بقليل من 220 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.

وأوضح صحيفة سكاي سبورت، أن ليفربول عرض على أرنولد عقد جديد محسن وبمدة أطول، إلا أن اللاعب رفض وطلب الرحيل.

وكتب الصحفي الموثوق فابريزو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "ترينت ألكسندر أرنولد وريال مدريد، يقتربان أكثر فأكثر بعد الكشف عن القصة قبل عام، ريال مدريد أرسل عقد رسمي، و المناقشات جارية حول تفاصيل الصفقة؛ وجميع الأطراف المعنية واثقة من إتمامها".

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

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ترينت أليكساندر أرنولد ليفربول ريال مدريد أرنولد
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