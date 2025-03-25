لأسباب دينية.. تغيير اسم لاعب مانشستر يونايتد

كتب- محمد عبدالهادي:

قام اللاعب باتريك دورجو، نجم مانشستر يونايتد، بإجراء تغيير رسمي في اسمه، حيث أضاف "تشينازياكبيري" بناءً على طلب عائلته، وذلك لأسباب تراثية ودينية.

ووفقًا لصحيفة مانشستر إيفينينج نيوز، فإن الاسم الجديد، الذي يعني "الله يستجيب دعاءنا" بلغة الإيجبو النيجيرية، تم تحديثه رسميًا في موقع مانشستر يونايتد.

وكان اللاعب الدنماركي ذو الأصول النيجيرية قد انضم إلى "الشياطين الحمر" خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من ليتشي الإيطالي، في صفقة بلغت 30 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين كإضافات.

أرقام اللاعب دوجو تشينازياكبيري

على الصعيد الدولي، خاض دورجو أربع مباريات مع منتخب الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، ونجح في تسجيل هدف.

أما على مستوى الأندية، فقد شارك في 29 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفًا، وذلك مع مانشستر يونايتد وليتشي.

ورغم انضمامه حديثًا إلى الفريق الإنجليزي، إلا أنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف بعد، حيث ظهر بقميص مانشستر يونايتد في ست مباريات فقط حتى الآن.