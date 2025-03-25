يبحث عن المال ونحن صنعناه.. جماهير ليفربول تنقلب على نجم الفريق

كتب- محمد عبدالهادي:

شنت جماهير ليفربول هجومًا عنيفًا على ترينت ألكسندر-أرنولد، بعد انتشار تقارير تفيد بتوصله لاتفاق مع ريال مدريد للانتقال مجانًا هذا الصيف.

وبحسب شبكة talkSPORT، فإن الظهير الإنجليزي وافق على الشروط الشخصية مع النادي الإسباني، حيث من المقرر أن يوقع عقدًا لمدة خمسة أعوام، براتب أسبوعي يفوق 220 ألف جنيه إسترليني.

ورغم كونه أحد أبناء أكاديمية "أنفيلد"، تعرض ألكسندر-أرنولد لانتقادات لاذعة من جماهير "الريدز"، التي رأت في قراره خيانة للنادي الذي ساهم في صناعة اسمه، خصوصًا أن انتقاله لن يدر أي عائد مالي لليفربول.

وأثار هذا التحول موجة غضب بين المشجعين، حيث اعتبر البعض أن الدافع وراء قراره هو المال وليس الطموح الرياضي.

وكتب أحدهم على مواقع التواصل الاجتماعي: "تفهّمت رحيل توريس، سواريز، وحتى جيرارد في الماضي، لأن الفريق لم يكن قادرًا على المنافسة حينها، لكن الآن؟ لا يوجد أي مبرر لترينت".

وأضاف آخر: "قال بنفسه إن الفوز مع ليفربول له معنى أكبر، والنادي الآن ضمن نخبة الفرق العالمية، فلماذا الرحيل؟".

بينما عبّر مشجع آخر عن استيائه قائلاً: "كيف تترك نادي طفولتك مجانًا فقط من أجل المال و مكافأة توقيع ضخمة؟".

أما تعليق آخر فجاء أكثر حدة: "لا يمكنني احترام هذا القرار، الجميع يعرف أن قيمته في السوق تتجاوز 100 مليون، ورحيله بهذا الشكل غير مقبول".