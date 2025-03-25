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رعب في آيندهوفن.. إصابة نجم الفريق بمرض السل المعدي

03:52 م الثلاثاء 25 مارس 2025

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كتب- محمد عبدالهادي:

أثار الإسباني لوكاس بيريز، لاعب نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي، حالة من القلق داخل أروقة فريقه وفي أوساط الدوري الهولندي بعد تأكيد إصابته بمرض السل، وفقاً لتقارير صحفية متعددة.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، إلى جانب مصادر إعلامية أخرى، أن بيريز يعاني من السل الرئوي، ما سيؤدي إلى غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم، في خطوة احترازية لمنع انتشار العدوى بين زملائه في الفريق.

وأصدر النادي الهولندي بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أكد فيه اكتشاف حالة إصابة بالسل بين صفوف الفريق خلال الفحوصات الطبية الدورية، دون الكشف عن هوية اللاعب المصاب. إلا أن مصادر إعلامية موثوقة أشارت إلى أن الأمر يتعلق بالمهاجم الإسباني البالغ من العمر 36 عامًا.

وأوضح البيان أن الاختبارات الطبية أظهرت وجود إصابة بالسل النشط لدى أحد لاعبي الفريق الأول، مشيرًا إلى أن احتمالات انتشار المرض داخل المجموعة تبقى ضئيلة، لكن النادي يتعامل مع الموقف بحذر شديد، وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة.

كما شدد النادي، الذي شارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا قبل خروجه من ثمن النهائي أمام آرسنال، على التزامه بتنفيذ كافة التدابير الوقائية، وسط مخاوف من تفشي العدوى في أجواء الفريق.

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لوكاس بيريز مرض السل المعدي آيندهوفن الهولندي
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