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منذ 2015.. سر ظهور مدرب السعودية المتكرر بالقميص الأبيض

03:29 م الثلاثاء 25 مارس 2025
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    المدرب الفرنسي هيرفي رينارد (4)
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    المدرب الفرنسي هيرفي رينارد (3)
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كتب- محمد عبدالهادي:


أثار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، الجدل بسبب إطلالته المميزة التي أصبحت جزءًا من هويته، لظهوره المتكرر بالقميص الأبيض في المباريات.

البداية من نهائي لا يُنسى. رينارد يكشف سر القميص الأبيض

السر وراء هذا الاختيار يعود إلى عام 2015، عندما قاد رينارد منتخب كوت ديفوار لتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية على حساب غانا، في مباراة انتهت بركلات الترجيح، كان يرتدي حينها قميصًا أبيض، ومنذ ذلك الحين، أصبح مقتنعًا بأنه يجلب له الحظ في المباريات المصيرية.


لم يكن الأمر مجرد صدفة، بل تحوّل إلى عادة مستمرة، إذ أكد رينارد أنه لم يخسر أي مباراة في كأس الأمم الأفريقية وهو يرتدي هذا اللون خلال 15 مواجهة متتالية.

هذا النجاح عزّز ارتباطه بالقميص الأبيض، ليواصل ارتداءه خلال فتراته التدريبية اللاحقة، سواء مع كوت ديفوار أو مع منتخب زامبيا، الذي قاده لتحقيق مفاجأة مدوية بالفوز بكأس الأمم الأفريقية 2012.

امتدت هذه العادة مع مرور السنوات، وأصبحت جزءًا من هوية رينارد على مقاعد البدلاء، حيث حافظ عليها خلال قيادته للمنتخب السعودي أيضًا، بما في ذلك فوزه الشهير على الأرجنتين في كأس العالم 2022.

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هيرفي رينارد المنتخب السعودي منتخب كوت ديفوار
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