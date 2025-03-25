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"فرصة للعراق".. الأردن يتعادل مع كوريا الجنوبية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

03:27 م الثلاثاء 25 مارس 2025
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    الأردن وكوريا الجنوبية
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    الأردن وكوريا الجنوبية
  • عرض 5 صورة
    الأردن وكوريا الجنوبية
  • عرض 5 صورة
    الأردن وكوريا الجنوبية
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حسم التعادل بهدف لمثله مباراة منتخب الأردن ونظيره الكوري الجنوبي التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثامنة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقدم منتخب كوريا الجنوبية بهدف بعد مرور 5 دقائق عن طريق لاعبه لي جاي سونغ، فيما تعادل لمنتخب الأردن اللاعب محمود المرضي بالدقيقة 30.

ورفع التعادل رصيد منتخب كوريا الجنوبية إلى 16 في صدارة جدول ترتيب المجموعة فيما رفع التعادل رصيد منتخب الأردن إلى النقطة 13 في المركز الثاني.

وجاء التعادل في صالح منتخب العراق الذي سقط في فخ التعادل بمباراته الماضية أمام الكويت؛ إذ يحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة ويبتقى له مباراة الجولة الثامنة في وقت لاحق من مساء اليوم أمام نظيره الفلسطيني.

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كوريا الجنوبية ضد الأردن تصفيات كاس العالم اسيا منتخب الاردن
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