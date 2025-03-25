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برشلونة يسعى لتأمين بقاء فليك

01:59 م الثلاثاء 25 مارس 2025
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    احتفال برشلونة بالفوز على أتلتيكو مدريد
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    برشلونة ضد اتلتيكو مدريد (5)
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    برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
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    برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
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    خلال مباراة برشلونة وبنفيكا.
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    خلال مباراة برشلونة وبنفيكا
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    لامين يامال لاعب برشلونة ذو الأصول المغربية_Easy-Resize.com
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت تقرير عن عزم مسؤولو نادي برشلونة الإسباني تمديد التعاقد مع المدير الفني الألماني لفريقهم هانسي فليك.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولي برشلونة يسعون لتجديد التعاقد مع فليك لمدة موسم إضافي لينتهي في عام 2027 بدلاً من 2026.

فليك كان قد تولى القيادة الفنية لفريق برشلونة في يوليو 2024؛ إذ قاد الفريق الكتالوني بـ 43 مباراة.

وقاد فليك صاحب الـ 60 عاماً فريق برشلونة للفوز بـ 32 مباراة فيما تعادل في 5 وخسر بـ 6.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراة أكثر.

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