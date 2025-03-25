الأرقام تجيب.. هل تتأهل مصر لكأس العالم حال الفوز على سيراليون؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يترقب الجمهور المصري حسم الفراعنة للتأهل رسميًا إلى بطولة كأس العالم 2026، وذلك في ظل الآمال المرتفعة للجيل الحالي من المنتخب بقيادة المدرب الوطني حسام حسن.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ويتبقي خطوات قليلة لحسم التأهل رسميًا وهو ما سنوضحه في السطور التالية؟

موقف منتخب مصر من التأهل لكأس العالم

منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولي برصيد 13 نقطة، و التي تضم كل من إثيوبيا وجيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وشهدت الجولة الخامسة فوز مصر على إثيوبيا بهدفين نظيفين، وفوز بوركينا فاسو على غينيا بيساو، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني خلف مصر.

موقف منتخب مصر بعد انتصار بوركينا فاسو

بعد نتيجة بوركينا فاسو وغينيا بيساو، أصبح تأهل منتخب مصر إلى المونديال مرتبطًا بنتائج الجولات القادمة، خصوصًا مواجهته المرتقبة أمام بوركينا فاسو في سبتمبر المقبل.

ويتبقى لمنتخب مصر خمس مباريات في التصفيات، ولن يتمكن الفراعنة من حسم التأهل رسميًا قبل اللقاء المصيري أمام بوركينا فاسو.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

وفي البداية، يخوض المنتخب المصري آخر مبارياته في التوقف الدولي الحالي بمواجهة سيراليون، حيث إن الفوز سيرفع رصيده إلى 16 نقطة، بينما سيتجمد رصيد سيراليون عند 8 نقاط، ومع ذلك، فإن انتصار بوركينا فاسو جعل سيناريوهات التأهل أكثر تعقيدًا بعض الشيء، حيث أصبح رصيدهم 11 نقطة في المركز الثاني.

خلال التوقف الدولي المقبل في سبتمبر، سيخوض منتخب مصر مواجهة ضد إثيوبيا على ستاد القاهرة الدولي، وحال تحقيق الفوز سيرفع رصيده إلى 19 نقطة. بعد ذلك، سيتحدد موقف التأهل بناءً على نتيجة بوركينا فاسو أمام جيبوتي:

في حال خسارة بوركينا فاسو أمام جيبوتي: ستظل عند 11 نقطة، مما يعني أن مصر ستحتاج فقط إلى التعادل أمام بوركينا فاسو للتأهل رسميًا، حيث ستصل إلى 20 نقطة، بفارق 8 نقاط عن منافسها، وهو ما يضمن حسم التأهل دون انتظار الجولتين الأخيرتين.

في حال تعادل بوركينا فاسو مع جيبوتي: سيرتفع رصيدها إلى 12 نقطة، وهنا سيكون منتخب مصر بحاجة أيضًا إلى نقطة واحدة فقط من مواجهته أمام بوركينا فاسو ليضمن تأهله رسميًا.

في حال فوز بوركينا فاسو على جيبوتي: سترتفع إلى 14 نقطة، مما يعني أن منتخب مصر سيكون بحاجة إلى تحقيق الفوز في مواجهته المباشرة ضدها للوصول إلى 22 نقطة والتأهل رسميًا، بينما التعادل سيبقي فارق الـ5 نقاط قائمًا، ما يعني تأجيل الحسم إلى الجولة التالية.

ماذا لو لم يفز منتخب مصر على بوركينا فاسو؟

إذا انتهت مباراة مصر وبوركينا فاسو بالتعادل، أو تمكن المنتخب البوركيني من تحقيق الفوز، فسيتم تقليص الفارق إلى نقطتين فقط، مما يعني أن الحسم سيتأجل حتى التوقف الدولي في أكتوبر.

وفي هذه الحالة، سيكون على منتخب مصر إنهاء التصفيات بقوة خلال الجولتين الأخيرتين، حيث سيواجه جيبوتي خارج أرضه، ثم يعود إلى القاهرة لملاقاة غينيا بيساو، و أي تعثر في هاتين المباراتين قد يعقد حسابات التأهل.