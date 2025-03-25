مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
21:00

جنوب السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
23:30

تنزانيا

تصفيات كأس العالم-آسيا

فلسطين

- -
20:15

العراق

جميع المباريات

إعلان

لتخطي 4 لاعبين.. محمد صلاح يبحث عن تحطيم رقم تاريخي أمام سيراليون

12:20 م الثلاثاء 25 مارس 2025

محمد صلاح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الدولي المصري محمد صلاح، لمواصلة صناعة التاريخ الليلة بقميص الفراعنة، وذلك عندما يقود منتخبنا الوطني لمواجهة قوية أمام سيراليون في الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.


وكان صلاح قد تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر في فوز منتخب مصر على إثيوبيا في الجولة الخامسة من التصفيات، في المباراة التي أقيمت مطلع الأسبوع الجاري.

محمد صلاح يبحث عن تحطيم رقم قياسي الليلة

يخوض صلاح مباراة اليوم بحثا عن تحطيم رقم قياسي جديد في مسيرته الكروية، وذلك بإعتلاء عرش هدافي تصفيات أفريقيا، والذي يعتليه 4 لاعبين

زيملك صلاح 17 هدفًا في مسيرته مع منتخب مصر بتصفيات أفريقيا، يحتل بهم المركز الخامس في الترتيب،و يتصدر القائمة 4 لاعبين برصيد 18 هدفًا

ويحتاج صلاح لتسجيل هدف وحيد لمعادلة الرقم التاريخي لأكثر أهداف مسجلة بالتصفيات، وهدفين للإنفراد بالترتيب.

وجاءت قائمة ترتيب هدافي تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم كالتالي:

ديدييه دروجبا (كوت ديفوار): 18
إسلام سليماني (الجزائر): 18
داجانو (بوركينا فاسو): 18
صامويل ايتو (الكاميرون): 18
محمد صلاح (مصر): 17
إيمانويل أديبايور (توجو): 16
دينيس أوليسيه (كينيا): 15 هدفا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم سيراليون منتخب مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في جميع المحافظات
الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم
تشغيل قطارات عيد الفطر الإضافية على بعض الخطوط
3 أيام حارة قبل العيد.. الأرصاد تعلن ارتفاعًا جديدًا في الحرارة والذروة تبدأ الأربعاء
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
مجدي الجلاد يكتب: فتنة الدراما.. بين سامح حسين والمؤامرة السعودية..!