لتخطي 4 لاعبين.. محمد صلاح يبحث عن تحطيم رقم تاريخي أمام سيراليون



كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الدولي المصري محمد صلاح، لمواصلة صناعة التاريخ الليلة بقميص الفراعنة، وذلك عندما يقود منتخبنا الوطني لمواجهة قوية أمام سيراليون في الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.



وكان صلاح قد تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر في فوز منتخب مصر على إثيوبيا في الجولة الخامسة من التصفيات، في المباراة التي أقيمت مطلع الأسبوع الجاري.

محمد صلاح يبحث عن تحطيم رقم قياسي الليلة

يخوض صلاح مباراة اليوم بحثا عن تحطيم رقم قياسي جديد في مسيرته الكروية، وذلك بإعتلاء عرش هدافي تصفيات أفريقيا، والذي يعتليه 4 لاعبين

زيملك صلاح 17 هدفًا في مسيرته مع منتخب مصر بتصفيات أفريقيا، يحتل بهم المركز الخامس في الترتيب،و يتصدر القائمة 4 لاعبين برصيد 18 هدفًا

ويحتاج صلاح لتسجيل هدف وحيد لمعادلة الرقم التاريخي لأكثر أهداف مسجلة بالتصفيات، وهدفين للإنفراد بالترتيب.

وجاءت قائمة ترتيب هدافي تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم كالتالي:

ديدييه دروجبا (كوت ديفوار): 18

إسلام سليماني (الجزائر): 18

داجانو (بوركينا فاسو): 18

صامويل ايتو (الكاميرون): 18

محمد صلاح (مصر): 17

إيمانويل أديبايور (توجو): 16

دينيس أوليسيه (كينيا): 15 هدفا