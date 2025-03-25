رينارد يعلن تشكيل السعودية لمواجهة اليابان في تصفيات كأس العالم 2026

كتب- محمد خيري:

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، تشكيل الأخضر لمواجهة اليابان، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2026 المقبل.

وتنطلق مباراة السعودية واليابان، بعد قليل، على ملعب "سايتاما" ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة الثالثة بالمرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وجاء تشكيل منتخب السعودية كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - حسان تمبكتي - علي لاجامي - نواف بوشل.

خط الوسط: جهاد زكري - مصعب الجوير - فيصل الغامدي.

خط الهجوم: سالم الدوسري - فراس البريكان - مروان الصحفي.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في المجموعة برصيد 9 نقاط من 7 مباريات بفارق نقطة وحيدة عن أستراليا، بينما تأتي اليابان في الصدارة برصيد 19 نقطة وضمن التأهل بشكل رسمي إلى المونديال.

وتنقل مباراة السعودية واليابان عبر قناة beIN SPORTS HD 1 الناقل الحصري لبطولة آسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.