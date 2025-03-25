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المنتخب السعودي يتعثر بتعادل أمام اليابان

11:34 ص الثلاثاء 25 مارس 2025
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  • عرض 10 صورة
    اليابان والسعودية
  • عرض 10 صورة
    اليابان والسعودية
  • عرض 10 صورة
    اليابان والسعودية
  • عرض 10 صورة
    اليابان والسعودية
  • عرض 10 صورة
    اليابان والسعودية
  • عرض 10 صورة
    اليابان والسعودية
  • عرض 10 صورة
    اليابان والسعودية
  • عرض 10 صورة
    اليابان والسعودية
  • عرض 10 صورة
    اليابان والسعودية
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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخب اليابان ونظيره السعودي التي جمعتهما ظهر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفع التعادل رصيد المنتخب السعودي إلى النقطة 10 في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته بالتصفيات بفارق 3 نقاط عن نظيره الأسترالي الوصيف و 10 نقاط عن منتخب اليابان المتصدر الذي حصد بطاقة التأهل.

ويتبقى للمنتخب السعودي مباراتين أمام البحرين وأستراليا حال الفوز بهما سيصل إلى النقطة 16 وحينها سيتأهل حال خساراة المنتخب الأسترالي مباراته المقبلة أمام نظيره الياباني.

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اليابان ضد السعودية صفيات اسيا
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