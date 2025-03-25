قبل مباراة اليوم.. تاريخ مواجهات منتخب مصر وسيراليون غير مبشر

كتب - محمد القرش:

يستضيف منتخب مصر نظيره سيراليون اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويأمل الفراعنة في الفوز والوصل إلى النقطة 16، من أجل توسيع الفارق مع منتخب بوركينا فاسو صاحب الوصافة برصيد 11 نقطة من 6 مواجهات.

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات مصر وسيراليون غير المبشر، نرى أن مباراة اليوم لن تكون سهلة على منتخب الساجدين الذي يأمل في التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة، حيث كانت آخر نسخة شهدت تواجد الفراعنة 2018

تاريخ مواجهات منتخب مصر وسيراليون

وتلاقى المنتخبين خلال 3 مواجهات سابقة، حسم التعادل مباراة في ذهاب تصفيات كأس الأمم الأفريقية موسم 2010/2011، وفاز سيراليون في لقاء الإياب بنتيجة 2-1، بينما انتصر الفراعنة بثنائية دون رد في مواجهة ذهاب تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتلقت شباك المنتخب المصري 3 أهداف خلال تلك المواجهات، بينما سجلوا 4 أهداف، ويعد محمود حسن تريزيجيه الهداف التاريخي للمواجهة برصيد هدفين.

يُذكر أن المباراة تقام اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي.