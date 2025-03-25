مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
تقام العديد من المباريات القوية والمليئة بالندية في مختلف البطولات الدولية اليوم الثلاثاء.
ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب سيراليون في تصفيات أفريقيا لكأس العالم، بينما يواجه منتخب السعودية نظيره منتخب اليابان في تصفيات آسيا لكأس العالم.
مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم
بوتسوانا ضد الصومال - 3:00 مساء - SSC
أوغندا ضد غينيا - 6:00 مساء - SSC
بنين ضد جنوب أفريقيا - 6:00 مساء - SSC
نيجيريا ضد زيمبابوي - 6:00 مساء - SSC
رواندا ضد ليسوتو - 6:00 مساء - SSC
أنجولا ضد الرأس الأخضر - 6:00 مساء - SSC
بوروندي ضد سيشيل - 9:00 مساء - SSC
مصر ضد سيراليون - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1
السودان ضد جنوب السودان - 9:00 مساء - SSC
الكاميرون ضد ليبيا - 9:00 مساء - SSC
الجزائر ضد موزمبيق - 11:00 مساء - SSC
جزر القمر ضد تشاد - 11:00 مساء - SSC
موريتانيا ضد الكونغو الديمقراطية - 11:00 مساء - SSC
السنغال ضد توغو - 11:00 مساء - SSC
المغرب ضد تنزانيا - 11:00 مساء - المغربية الرياضية 3
مواعيد مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم
اليابان ضد السعودية - 12:35 مساء - بي إن سبورت 1
كوريا الجنوبية ضد الأردن - 1:00 مساء - بي إن سبورت 2
الصين ضد أستراليا - 1:00 مساء - بي إن سبورت 3
قرغيستان ضد قطر - 3:45 مساء - بي إن سبورت 1
إندونيسيا ضد البحرين - 3:45 مساء - بي إن سبورت 2
إيران ضد أوزبكستان - 6:00 مساء - بي إن سبورت 2
فلسطين ضد العراق - 8:15 مساء - بي إن سبورت 1
كوريا الشمالية ضد الإمارات - 8:15 مساء - بي إن سبورت 3
الكويت ضد عمان - 8:15 مساء - بي إن سبورت 2
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم
مولدوفا ضد استونيا - 7:00 مساء - بي إن سبورت 4
مونتينيغرو ضد جزر الفارو - 9:45 مساء - بي إن سبورت
جبل طارق ضد جمهورية التشيك - 9:45 مساء - بي إن سبورت 8
مقدونيا الشمالية ضد ويلز - 9:45 مساء - بي إن سبورت 4
ليختنشتاين ضد كازاخستان - 9:45 مساء - بي إن سبورت 5
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