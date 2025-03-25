مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية والمليئة بالندية في مختلف البطولات الدولية اليوم الثلاثاء.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب سيراليون في تصفيات أفريقيا لكأس العالم، بينما يواجه منتخب السعودية نظيره منتخب اليابان في تصفيات آسيا لكأس العالم.

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم

بوتسوانا ضد الصومال - 3:00 مساء - SSC

أوغندا ضد غينيا - 6:00 مساء - SSC

بنين ضد جنوب أفريقيا - 6:00 مساء - SSC

نيجيريا ضد زيمبابوي - 6:00 مساء - SSC

رواندا ضد ليسوتو - 6:00 مساء - SSC

أنجولا ضد الرأس الأخضر - 6:00 مساء - SSC

بوروندي ضد سيشيل - 9:00 مساء - SSC

مصر ضد سيراليون - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1

السودان ضد جنوب السودان - 9:00 مساء - SSC

الكاميرون ضد ليبيا - 9:00 مساء - SSC

الجزائر ضد موزمبيق - 11:00 مساء - SSC

جزر القمر ضد تشاد - 11:00 مساء - SSC

موريتانيا ضد الكونغو الديمقراطية - 11:00 مساء - SSC

السنغال ضد توغو - 11:00 مساء - SSC

المغرب ضد تنزانيا - 11:00 مساء - المغربية الرياضية 3

مواعيد مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم

اليابان ضد السعودية - 12:35 مساء - بي إن سبورت 1

كوريا الجنوبية ضد الأردن - 1:00 مساء - بي إن سبورت 2

الصين ضد أستراليا - 1:00 مساء - بي إن سبورت 3

قرغيستان ضد قطر - 3:45 مساء - بي إن سبورت 1

إندونيسيا ضد البحرين - 3:45 مساء - بي إن سبورت 2

إيران ضد أوزبكستان - 6:00 مساء - بي إن سبورت 2

فلسطين ضد العراق - 8:15 مساء - بي إن سبورت 1

كوريا الشمالية ضد الإمارات - 8:15 مساء - بي إن سبورت 3

الكويت ضد عمان - 8:15 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم

مولدوفا ضد استونيا - 7:00 مساء - بي إن سبورت 4

مونتينيغرو ضد جزر الفارو - 9:45 مساء - بي إن سبورت

جبل طارق ضد جمهورية التشيك - 9:45 مساء - بي إن سبورت 8

مقدونيا الشمالية ضد ويلز - 9:45 مساء - بي إن سبورت 4

ليختنشتاين ضد كازاخستان - 9:45 مساء - بي إن سبورت 5