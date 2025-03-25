هدف سيف الدين الجزيري مع منتخب تونس في مرمى منتخب مالاوي (فيديو)
كتب - محمد عبد السلام:
حقق منتخب تونس الفوز على نظيره مالاوي بهدفين دون مقابل، أمس الإثنين، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الاولمبي حماده برادس.
وسجل سيف الدين الجزيري لاعب نادي الزمالك الحالي هدفي في مرمى منتخب مالاوي في أخر دقائق اللقاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز تصدر منتخب تونس المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الخامس برصيد 6 نقاط.
🇹🇳 سيف الدين الجزيري مهاجم #الزمالك يسجل هدف تونس الأول في شباك مالاوي ⚽️— 90+ (@90PlusKora) March 24, 2025
فوز جديد يضع نسور قرطاج في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 16 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني 🔝#تصفيات_كأس_العالم_2026 pic.twitter.com/9zrIqSxuBp
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