ماذا قدم نجم ليفربول أرنولد ألكسندر لليفربول قبل رحيله المحتمل؟

كتب - محمد عبد السلام:

كشفت شبكة سكاي سبورت عن إتمام نادي ريال مدريد اتفاقه مع نجم ليفربول، الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد، لمدة خمس مواسم، خلال انتقالات الصيف المقبل، بعد انتهاء موسمه الحالي مع ليفربول.

ويعد ألكسندر أرنولد من ناشئي فريق ليفربول، وقد انضم إلى الفريق الأول للريدز في موسم يوليو 2016، وقدم الكثير للفريق على مدار 10 سنوات من مسيرته مع الريدز.

أرقام ألكسندر أرنولد مع ليفربول

خاض ألكسندر أرنولد خلال مسيرته مع ليفربول 368 مباراة في مختلف البطولات مع الريدز في مركز الظهير الأيمن.

وسجل خلال مشواره مع ليفربول 26 هدفًا، وساهم في 91 هدفًا ليكون من أفضل الأظهرة في العالم.

ورغم قوة مركزه، لم يحصل على أي بطاقة حمراء خلال مسيرته، لكنه تلقى 48 بطاقة صفراء.