موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

يواجه منتخب مصر نظيره سيراليون يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم لموسم 2024/25.

موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم

وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء على ستاد القاهرة الدولي .

القناة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات مصر.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة بينما يحتل سيراليون المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

ويذكر أن منتخب مصر فاز على نظيره إثيوبيا أمس الجمعة بنتيجة هدفين دون رد فعل.