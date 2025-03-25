منتخب إنجلترا يفوز على لاتفيا في تصفيات أوروبا لكأس العالم

كتب - محمد عبد السلام:

حقق منتخب إنجلترا الفوز على نظيره منتخب لاتفيا بثلاثية دون رد مساء الإثنين ضمن مواجهات الجولة الثانية من تصفيات أوروبا لكأس العالم، التي أقيمت على ملعب ويمبلي بإنجلترا.

أهداف مباراة إنجلترا ولاتفيا

سجل أهداف إنجلترا كلا من ريس جيمس في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، هاري كين في الدقيقة 68، أبريتشي ايزي في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

ترتيب مجموعة إنجلترا في تصفيات أوروبا لكأس العالم

وبهذا الفوز تصدر منتخب إنجلترا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما جاء منتخب لاتفيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.