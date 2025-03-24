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تقرير يكشف تفاصيل حسم ريال مدريد صفقة نجم ليفربول

09:45 م الإثنين 24 مارس 2025
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    أرنولد الكسندر
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    أرنولد-الكسندر 3
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كتب - محمد عبد السلام:

كشفت شبكة سكاي سبورت، أن نادي ريال مدريد قد حسم صفقة اللاعب ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لنادي ليفربول الإنجليزي.

وسينضم أرنولد إلى صفوف الفريق الملكي عقب انتهاء موسمه مع نادي ليفربول في الصيف المقبل، لمدة خمس مواسم.

وقد يحصل على 15 مليون يورو كراتب في الموسم مع ريال مدريد، بالإضافة إلى مكافآت التوقيع ومكافآت متعلقة بالأداء، بينما كان يحصل على 11 مليون يورو في الموسم مع نادي ليفربول.

وقد حاول نادي ليفربول فتح المفاوضات للتعاقد مع ألكسندر أرنولد في الفترة الماضية، ولكن الفريق الإسباني لم يُعطِ فرصة لخطف الظهير الأيمن الذي يبلغ من العمر 26 عامًا لينضم إلى صفوف الفريق الملكي.

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ريال مدريد ليفربول ألكسندر أرنولد نادي ليفربول
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