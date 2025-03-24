تفاصيل المؤتمر الفني لمباراة مصر وسيراليون بتصفيات كأس العالم

كتب- محمد عبدالهادي:

أقيم اليوم الإثنين، الموافق 24 مارس، المؤتمر الفني للمباراة المرتقبة بين منتخبي مصر وسيراليون، والتي تجمع بينهما غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وسيراليون عن تحديد ألوان ملابس الفريقين، حيث تقرر أن، يرتدي منتخب مصر زيه التقليدي القميص الأحمر، والشورت الأبيض، والجورب الأسود، ويرتدي منتخب سيراليون الطاقم الأزرق بالكامل.

وشهد الاجتماع الفني حضور ممثلان عن المنتخب المصري، وهما مينا سامح، الإداري بالمنتخب و عبد الله سيد، مدير المهمات.

موقف منتخب مصر بتصفيات أفريقيا لكأس العالم

تمكن منتخب مصر من تحقيق فوزا هامًا على نظيره منتخب إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة الماضية من التصفيات ليواصل تربعه علي قمة المحموعة الأولي.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 13 نقطة، ليواصل تصدره للمجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد إثيوبيا عند 3 نقاط.