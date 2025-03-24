استعدادًا لمواجهة مصر.. سفير سيراليون يزور لاعبيه في المران (صور

كتب- محمد عبدالهادي:

حرص هانز لوك رينولدز، سفير سيراليون في القاهرة، على زيارة معسكر منتخب بلاده، الذي يُقام حالياً في العاصمة المصرية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المصري غداً في تصفيات كأس العالم 2026.

وأصدر الاتحاد السيرياليوني بيانا رسميًا عبرالصفحة الرسمية للمنتخب حول الزيارة، أشار فيه إلى أن السفير قام بدعم معنوي للاعبين في مقر إقامتهم بـ"جويل سبورتس سيتي آند أكوا"، وذلك ابيوم الاثنين 24 مارس، وتأتي هذه الزيارة في إطار تحفيز المنتخب قبل المباراة المرتقبة أمام مصر.

ورافق السفير في زيارته كل من محمد بوكاري كالون، الملحق الإعلامي، وديفيد كامارا، الملحق المالي بسفارة سيراليون في مصر.

وخلال لقائه باللاعبين، هنّأ السفير الفريق على انتصاره الأخير بنتيجة 3-1 أمام غينيا بيساو، مؤكداً أن هذا الفوز يعدّ مصدر فخر واعتزاز لشعب سيراليون داخل البلاد وخارجها. كما أشاد بالأداء المميز الذي قدمه الفريق في اللقاءات السابقة، داعياً اللاعبين إلى الاستمرار في تقديم مستويات قوية للحفاظ على سمعة المنتخب في المحافل الدولية.

وشدد السفير على ثقته في إمكانيات اللاعبين، مطالباً إياهم بخوض مواجهة مصر بروح قتالية عالية، دون خوف، والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز مكانة سيراليون على الساحة الكروية.