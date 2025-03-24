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عليهم اللعنة.. رافينيا يتحدى الأرجنتين بتصريحات مثيرة قبل الصدام المرتقب

04:34 م الإثنين 24 مارس 2025

رافينا

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كتب- محمد عبدالهادي:
أطلق رافينيا، نجم برشلونة ومنتخب البرازيل، تصريحات نارية قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين، فجر الأربعاء المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وخلال محادثة مع روماريو، أسطورة السيليساو، سأله الأخير: "سنلعب ضد الأرجنتين، منافسنا الأكبر، وهذه المرة بدون ميسي، هل سنفوز؟"، ليرد رافينيا بحزم: "سنفوز عليهم، بلا شك داخل وخارج الملعب، إذا اضطررنا إلى ذلك".

عندما سأله روماريو عما إذا كان سيحاول التسجيل في شباك التانجو، أجاب جناح برشلونة بثقة: "نعم، بكل شيء"، في إشارة إلى عزمه على تقديم أداء قوي وحاسم.
وأختتم اللاعب المتألق مع برشلونة في رسالة أخيرة للمنتخب الأرجنتيني: "عليهم اللعنة"
جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين يتصدر ترتيب منتخبات أمريكا الجنوبية في التصفيات برصيد 28 نقطة، بينما تأتي البرازيل في المركز الثالث بـ19 نقطة.

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رافينيا منتخب البرازيل الأرجنتين
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