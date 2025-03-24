أول تعليق من رافينيا على فرص تتويجه بالكرة الذهبية

كتب ـ محمد عبدالهادي:

تحدث النجم البرازيلي رافينيا، لاعب فريق عن المباراة المرتقبة ضد منتخب البرازيل ضمن تصفيات كأس العالم 2026 وفرص تتويجه بالكرة الذهبية هذا العام.



وخلال محادثة مع روماريو، أسطورة السيليساو، سأله الأخير: "سنلعب ضد الأرجنتين، منافسنا الأكبر، وهذه المرة بدون ميسي، هل سنفوز؟"، ليرد رافينيا بحزم: "سنفوز عليهم، بلا شك داخل وخارج الملعب، إذا اضطررنا إلى ذلك".



عندما سأله روماريو عما إذا كان سيحاول التسجيل في شباك التانجو، أجاب جناح برشلونة بثقة: "نعم، بكل شيء"، في إشارة إلى عزمه على تقديم أداء قوي وحاسم.



أكما أكد رافينيا رغبته في التتويج بجائزة الكرة الذهبية، مشيرًا إلى أن أي لاعب يطمح لتحقيق هذا الإنجاز، وأن إنكار ذلك سيكون بعيدًا عن الحقيقة.



ورغم تطلعه للجائزة، أوضح أنه لا يجعلها شغله الشاغل، بل يركز على أهدافه الشخصية، مثل تسجيل الأهداف، صناعة الفرص، والمساهمة في تحقيق الألقاب.



وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف سيعزز فرصه في الفوز بالجوائز الفردية، لكنه يرى أن الانشغال المفرط بها قد يكون مصدر تشتيت، لذا يفضل الاستمتاع باللعب والعمل على إحراز البطولات.