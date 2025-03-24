مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 0
18:00

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كوت ديفوار

- -
21:00

جامبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
21:00

مالاوي

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
21:30

المصري

كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

- -
21:30

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
21:45

لاتفيا

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من رافينيا على فرص تتويجه بالكرة الذهبية

04:34 م الإثنين 24 مارس 2025

رافينا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد عبدالهادي:

تحدث النجم البرازيلي رافينيا، لاعب فريق عن المباراة المرتقبة ضد منتخب البرازيل ضمن تصفيات كأس العالم 2026 وفرص تتويجه بالكرة الذهبية هذا العام.


وخلال محادثة مع روماريو، أسطورة السيليساو، سأله الأخير: "سنلعب ضد الأرجنتين، منافسنا الأكبر، وهذه المرة بدون ميسي، هل سنفوز؟"، ليرد رافينيا بحزم: "سنفوز عليهم، بلا شك داخل وخارج الملعب، إذا اضطررنا إلى ذلك".


عندما سأله روماريو عما إذا كان سيحاول التسجيل في شباك التانجو، أجاب جناح برشلونة بثقة: "نعم، بكل شيء"، في إشارة إلى عزمه على تقديم أداء قوي وحاسم.


أكما أكد رافينيا رغبته في التتويج بجائزة الكرة الذهبية، مشيرًا إلى أن أي لاعب يطمح لتحقيق هذا الإنجاز، وأن إنكار ذلك سيكون بعيدًا عن الحقيقة.


ورغم تطلعه للجائزة، أوضح أنه لا يجعلها شغله الشاغل، بل يركز على أهدافه الشخصية، مثل تسجيل الأهداف، صناعة الفرص، والمساهمة في تحقيق الألقاب.


وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف سيعزز فرصه في الفوز بالجوائز الفردية، لكنه يرى أن الانشغال المفرط بها قد يكون مصدر تشتيت، لذا يفضل الاستمتاع باللعب والعمل على إحراز البطولات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رافينيا منتخب البرازيل الأرجنتين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لم يتفقا بعد.. أسطورة ليفربول يثير الجدل عن مستقبل محمد صلاح

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عيد الفطر.. وزير التربية والتعليم يصدر قرارا بمنح المدارس أجازة أسبوعا
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
مجدي الجلاد يكتب: فتنة الدراما.. بين سامح حسين والمؤامرة السعودية..!