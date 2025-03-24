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أول تعليق من سيف الدرع بعد انضمامه لصفوف برشلونة

04:03 م الإثنين 24 مارس 2025

سيف الدرع

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كتب- محمد عبدالهادي:

أعرب النجم المصري سيف الدرع عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى صفوف برشلونة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تحقيقًا لحلم طال انتظاره، لكنه يدرك جيدًا أن التحدي الحقيقي يبدأ الآن.

وقال الدرع في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "الانضمام إلى برشلونة كان دائمًا حلمًا بالنسبة لي، لكنه الآن أصبح واقعًا، وأعلم أن العمل الجاد يبدأ من هذه اللحظة".

وأضاف: "برشلونة فريق كبير يلعب دائمًا من أجل الفوز، وهذه هي العقلية التي يجب أن أتحلى بها، المنافسة على جميع الألقاب تحتاج إلى عمل مستمر، وعليّ أن أثبت نفسي لأستحق دقائق اللعب".

وتابع: "لم أعد فقط ذلك اللاعب الشاب الطموح، الآن أصبحت أمام مسؤولية أكبر، وأسعى لمساعدة الفريق في تحقيق النجاحات على جميع المستويات".
واختتم تصريحاته قائلاً: "أثق في قدراتي كلاعب ذكي وشجاع، أسعى دائمًا لتقديم أقصى ما لدي، قد لا أوفق في بعض الأحيان، لكني سأبذل كل ما بوسعي.. هذا هو أسلوبي".

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سيف الدرع برشلونة كرة اليد
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