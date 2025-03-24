مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
18:00

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كوت ديفوار

- -
21:00

جامبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
21:00

مالاوي

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
21:30

المصري

كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

- -
21:30

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
21:45

لاتفيا

جميع المباريات

إعلان

منافس الأهلي.. الهلال السوداني يتعادل مع النجم الساحلي التونسي

02:58 م الإثنين 24 مارس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 11 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 11 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 11 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 11 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 11 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي والهلال السوداني دوري أبطال افريقيا 2020
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي والهلال السوداني عام 2020
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي والهلال السوداني 2020
  • عرض 11 صورة
    صورة من مباراة الأهلي والهلال السوداني
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

خاض نادي الهلال السوداني مباراة ودية مع النجم الساحلي التونسي على ملعب الأخير، استعدادا لاستئناف مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الهلال السوداني لمواجهة النادي الأهلي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في الأول من أبريل المقبل، على أن تقام مباراة الإياب يوم 8 من الشهر ذاته.

ويخوض فريق الهلال السوداني معسكرًا إعداديا في تونس ابتداءً من التاسع من شهر مارس الجاري.

وتعادل الهلال السوداني مع النجم الساحلي التونسي سلبيا دون أهداف، وشهدت مشاركة معظم اللاعبين من أجل تجهيزهم بالشكل المطلوب قبل المباراة المقبلة.

وتُعد هذه المباراة هي الودية الثانية التي يخوضها الهلال السوداني خلال معسكره في تونس، حيث إنه كان قد واجه فريق البنزرتي وفاز بنتيجة 1-0.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الهلال السوداني السودان بطولة دوري أبطال أفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عيد الفطر.. وزير التربية والتعليم يصدر قرارا بمنح المدارس أجازة أسبوعا
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
مجدي الجلاد يكتب: فتنة الدراما.. بين سامح حسين والمؤامرة السعودية..!