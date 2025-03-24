منافس الأهلي.. الهلال السوداني يتعادل مع النجم الساحلي التونسي

كتب- محمد خيري:

خاض نادي الهلال السوداني مباراة ودية مع النجم الساحلي التونسي على ملعب الأخير، استعدادا لاستئناف مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الهلال السوداني لمواجهة النادي الأهلي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في الأول من أبريل المقبل، على أن تقام مباراة الإياب يوم 8 من الشهر ذاته.

ويخوض فريق الهلال السوداني معسكرًا إعداديا في تونس ابتداءً من التاسع من شهر مارس الجاري.

وتعادل الهلال السوداني مع النجم الساحلي التونسي سلبيا دون أهداف، وشهدت مشاركة معظم اللاعبين من أجل تجهيزهم بالشكل المطلوب قبل المباراة المقبلة.

وتُعد هذه المباراة هي الودية الثانية التي يخوضها الهلال السوداني خلال معسكره في تونس، حيث إنه كان قد واجه فريق البنزرتي وفاز بنتيجة 1-0.